في الديوانية.. العشرات ينظمون وقفة احتجاج ضد "حملة للمرور"

نظم العشرات من اصحاب الدراجات النارية في ، وقفة احتجاج ضد حملة للمرور.​

وقال مراسل ، بعد حملة مديرية مرور العشرات من اصحاب الدراجات النارية ينظمون وقفة احتجاج في الفلكة الحجريّة ضد اجراءاتها ويطالبون بالتدخل الفوري.

بدورها، دعت أصحاب الدراجات الى مراجعتها صباح الأحد.

وقالت شرطة الديوانية في بيان، "إلى كافة أصحاب الدراجات النارية ذات المحرك 40 سي سي فما دون التوجه صباح يوم الأحد إلى مديرية مرور الديوانية مستصحبين معهم الخوذة لغرض توقيع التعهد الخاص بالالتزام بإجراءات السلامة المرورية، واستلام الدراجات التي تم حجزها".