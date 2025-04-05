التربية تدعو الى الالتزام بالدوام ليوم الأحد

دعت ، الإدارات المدرسية والمديريات العامة الى الالتزام بالدوام الرسمي ليوم الأحد.

وجاء في بيان للوزارة، "تدعو الإدارات المدرسية واقسام للتربيات كافة الى الالتزام بالدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 4/6".

كما دعت الى "اكمال المناهج الدراسية والحصص اليومية المقررة في الجدول كما معمول به قبل عيد المبارك".