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ازدحامات "ملحمية" في بغداد.. طرق "لايمكن التنبؤ بها" وخارطة المرور تتغير
محليات
2025-04-06 | 01:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,818 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تشهد شوارع العاصمة
بغداد
ازدحامات كثيفة تمتاز بطولها وامتدادها لعشرات الكيلومترات ولا سيما على الطرق السريعة كشارع المطار والقادسية ومحمد القاسم.
وتبدو شوارع العاصمة اليوم وكانها "طرحت ثقلها المخبّأ" طوال أيام رمضان وعطلة العيد، حيث تشهد مختلف شوارع العاصمة ازدحامات لا يمكن التنبؤ بها وقد تزداد في اية لحظة فور المرور في أي طريق يبدو انه سالك.
وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
محمد القاسم
من صعدة السريع من القناة قرب الرستمية لغاية مجسر قرطبة
شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة السايدين
مجسر حماة وشارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية لغاية شارع النضال
مجسر
الربيعي
شارع الصناعة وسعد بن ابي وقاص وشارع النضال وجميع الازقة في المربع بين شارع
سلمان
فائق ومستشفى الواسطي
شارع سدة العرصات وازقة العرصات
ازدحامات متقطعة في كرادة خارج
شارع وفلكة معارض الحبيبية وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة ازدحام طويل ومتصل لغاية
ساحة التحرير
شارع الوزارات
شارع الكيلاني
جسر
السنك وجسر الجمهورية وشارع يافا
شارع
الرشيد
جسر
الاحرار وشارع النصر ونفق
العلاوي
وشارع دمشق
شارع 14 تموز
شارع
المنصور
والرواد والنقابات والبيجية وازقة
المنصور
شارع حيفا وشيخ معروف
نفق وجسر ومجر باب المعظم وجميع ازقة والشوارع المحيطة بمدينة الطب وباب المعظم
شارع صفي الدين الحلي ومجسر المستنصرية وجسر الصرافية ازدحام طويل ومتصل
شارع ومجسر البنوك ونفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر ازدحام طويل ومتصل لغاية جسر الائمة
شارع كورنيش الاعظمية
محمد القاسم
من نفق النداء لغاية مجسر العلوية
شارع المطار وسريع
القادسية
ازدحام طويل جدا ومتصل لغاية ساحة الاحتفالات
شارع الربيع
شارع المعتز
البياع
شارع
قطر
الندى وجسر
الجادرية
لغاية تقاطع جامعة
بغداد
تقاطع سريع دورة يوسفية وجسر الطابقين لغاية ساحة الطابقين
شارع
المصافي
السريع من جسر
الوليد
لغاية
البياع
سريع الدورة لغاية نزلة محمد القاسم
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