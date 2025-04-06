ازدحامات "ملحمية" في بغداد.. طرق "لايمكن التنبؤ بها" وخارطة المرور تتغير

وتبدو شوارع العاصمة اليوم وكانها "طرحت ثقلها المخبّأ" طوال أيام رمضان وعطلة العيد، حيث تشهد مختلف شوارع العاصمة ازدحامات لا يمكن التنبؤ بها وقد تزداد في اية لحظة فور المرور في أي طريق يبدو انه سالك.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:من صعدة السريع من القناة قرب الرستمية لغاية مجسر قرطبةشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة السايدينمجسر حماة وشارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية لغاية شارع النضالمجسرشارع الصناعة وسعد بن ابي وقاص وشارع النضال وجميع الازقة في المربع بين شارع فائق ومستشفى الواسطيشارع سدة العرصات وازقة العرصاتازدحامات متقطعة في كرادة خارجشارع وفلكة معارض الحبيبية وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة ازدحام طويل ومتصل لغايةشارع الوزاراتشارع الكيلانيالسنك وجسر الجمهورية وشارع يافاشارعالاحرار وشارع النصر ونفق وشارع دمشقشارع 14 تموزشارع والرواد والنقابات والبيجية وازقةشارع حيفا وشيخ معروفنفق وجسر ومجر باب المعظم وجميع ازقة والشوارع المحيطة بمدينة الطب وباب المعظمشارع صفي الدين الحلي ومجسر المستنصرية وجسر الصرافية ازدحام طويل ومتصلشارع ومجسر البنوك ونفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر ازدحام طويل ومتصل لغاية جسر الائمةشارع كورنيش الاعظميةمن نفق النداء لغاية مجسر العلويةشارع المطار وسريع ازدحام طويل جدا ومتصل لغاية ساحة الاحتفالاتشارع الربيعشارع المعتزشارع الندى وجسر لغاية تقاطع جامعةتقاطع سريع دورة يوسفية وجسر الطابقين لغاية ساحة الطابقينشارعالسريع من جسر لغايةسريع الدورة لغاية نزلة محمد القاسم