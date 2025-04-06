انهاء تحديث 75% من البطاقات التموينية في 7 محافظات.. تمديد لـ30 يومًا وخشية من تأخر إضافي للحصة

وقال مدير دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن إن "عدد المشمولين بتحديث البطاقة التموينية في يبلغ تسعة ملايين و771 ألف مواطن"، مضيفا ان إجراءات التحديث مستمرة في وست محافظات أخرى هي: وصلاح الدين وميسان والديوانية وديالى والأنبار".وبين أن "مجموع أعداد المحدِّثين في المحافظات السبع بلغ 15 مليوناً و500 ألف مواطن، من مجموع 20 مليوناً مشمول بتحديث النظام التمويني"، مشيرا الى ان "وزارة التجارة تعمل حالياً على شمول محافظات وهي والنجف الأشرف وبابل والسماوة، وكذلك بالتحديث ومن ثم الانتقال إلى محافظات إقليم كردستان".وفي وقت سابق، مددت التحديث لمدة 30 يوما، أي لغاية شهر أيار المقبل، الامر الذي قد يؤدي الى تأخير إضافي في توزيع الحصة التموينية، حيث اكدت الكثير من المناطق والمحافظات عدم استلام الرمضانية التي وعدت بها الوزارة، وبالرغم من مرور 3 اشهر من العام الحالي، لم يتم توزيع سوى سلة غذائية واحدة.