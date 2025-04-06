العراق يستعد لمواجهة المناخ بقانون جديد.. تعويل على غرامات قاسية وتغيرات كبيرة في البيئة

وقال عضو اللجنة للسومرية نيوز، ان "قانون تحسين وحماية البيئة من اهم القوانين التي سيتم التصويت عليها في الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا الى ان يشكو من تغييرات مناخية عنيفة جدا وهو خامس اكثر دولة عالميا متاثرة بالتغيرات المناخية.واعتبر ان "القانون الحالي لا يوازي خطورة موقع من التغير المناخي، و كان هناك استضافات كثيرة لوضع تحسين واقع البيئة وتشريع قانون يكون بمستوى هذه المخاطر".وأشار الى ان "القانون سيتطرق الى الكثير من التفاصيل منها مراعاة التغييرات المناخية التي تحدث في العراق وأيضاً التجاوزات البيئية من قبل الجهات الصناعية وغير الصناعية وكذلك الملوثات سواء كانت ملوثات الماء والهواء والتربة وفرض غرامات كثيرة على المخالفين".وبين ان "القانون يتضمن ايضا انشاء مؤسسات وسلطات معينة في داخل و مجلس اعلى للبيئة ودوائر مختصة لدراسة واقع البيئة والتي بدورها ستؤثر على موازنات البيئة"، معتبرا ان "وزارة البيئة ليس لديها صلاحيات كبيرة وبالتالي ادى ذلك الى تردي البيئة في داخل العراق".واكد ان "تشريع هذا القانون سيؤدي الى تطورات كبيرة جدا من اهم هذه الامور هو السوق العالمي للكربون حيث ممكن ان يحصل العراق على مبالغ مالية كثيرة خصوصا نتيجة الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتقليل حرقه".وأشار الى ان "القانون سيعالج أيضا إدارة النفايات وفرض رقابة مشددة لكيفية معالجة هذه النفايات ومنع رمي النفايات في نهري والفرات وستكون هناك غرامات مالية مشددة".