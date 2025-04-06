التربية تصدر ضوابط وتعليمات إعادة العمل بنظام المحاولات (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



أصدرت / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة، اليوم الاحد، ضوابط وتعليمات إعادة العمل بنظام المحاولات للطلبة الراسبين للعام الدراسي (2023 / 2024) بدرس واحد أو درسين في الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة.





الوثيقة ادناه: ونشرت الوزارة وثيقة تبين ضوابط وتعليمات إعادة العمل بنظام المحاولات للطلبة الراسبين للعام الدراسي (2023 / 2024) بدرس واحد أو درسين في الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة، على ان يؤدوا في (2024-2025):الوثيقة ادناه: