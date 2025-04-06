إتلاف نحو 250 كغم من الأسماك التالفة جنوب صلاح الدين (صور)

وقالت الدائرة في بيان ورد لـ ، إن "شعبة الرقابة الصحية في قطاع بالتعاون مع الساندة قامت بتنفيذ حملة تفتيش شاملة أسفرت عن إتلاف كمية كبيرة من الأسماك، حيث تم ضبط 250 كيلوغرامًا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك البشري".وأضافت الدائرة، "ذلك جاء وفق محضر إتلاف رسمي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين"، مشيرة الى ان "هذا الإجراء جاء بالتعاون ايضا بين الجهات المعنية لضبط المخالفات وحماية السوق المحلي من المنتجات الملوثة".