التربية تعلن آلية اشتراك طلبة المراحل المنتهية في الامتحانات الوزارية (وثيقة)

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أعلنت وزارة التربية/ للامتحانات العامة، اليوم الاحد، آلية اشتراك طلبة السادس الاعدادي والثالث المتوسط وتلاميذ السادس الابتدائي في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2024 / 2025.

ونشرت الوزارة وثيقة تبين آلية اشتراك طلبة السادس الاعدادي والثالث المتوسط وتلاميذ السادس الابتدائي في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، كما موضح ادناه:



الوثيقة ادناه:

