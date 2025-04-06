للمطالبة بالماء.. أهالي المشرح ينظمون وقفة ويمهلون 5 أيام لتحقيق مطالبهم (صور)

وقال مراسل ، إن العشرات من أهالي ناحية المشرح بقيادة الوجهاء شيوخ مختلف العشائر نظموا وقفة في الشارع الرئيسي للناحية.وأضاف المراسل، أن الأهالي طالبوا بتوفير "حصة عادلة" من الماء لري أراضيهم الزراعية التي تشكو التصحر والجفاف، كما طالبوا المحافظ مقدمة ناظم المشرح، وتوفير حاصودة (شمبلان).وتابع المراسل، أن المتظاهرين أمهلوا الجهات المعنية 5 أيام لتحقيق مطالبهم.