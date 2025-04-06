بالوثائق.. لجنة نيابية تخاطب رئيس الوزراء بشأن التربويين

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ ، انه "ايمانا منا بأهمية التعليم في بناء المجتمعات المتطورة وتنمية افراده كونه أساس بناء الحضارات ولأهمية استمرار الكوادر التعليمية والتربوية في اداء مهامهم التربوية والوطنية على قدر عالي من المسؤولية، ومن اجل الوقوف على حقوق منتسبي التقت لجنة التربية النيابية برئاسة اليوم الاحد في مقر اللجنة مع مجموعة من ممثلي الكوادر التعليمية والتربوية عن كافة محافظات وبعد الاستماع ومناقشة مطالبهم ولإنصاف هذه الشريحة المهمة من المجتمع".وأضافت انها "توصي بعرض هذه المحاور في جلسة القادمة".