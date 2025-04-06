الكشف عن مشروع جديد في ساحة اللقاء غربي بغداد

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، ان "مشروع يعد من أهم المشاريع ضمن الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد"، مبيناً أن "المشروع يتكون من مجسرين؛ الأول يمتد من وصولاً إلى الجهة الأخرى من عبر مقبرة الشيخ معروف بطول حوالي 4 كيلومترات، بالإضافة إلى مجسر آخر في منطقة البيجية بطول 800 متر."وأضاف الصفار، أن "المشروع يشمل أيضاً إنشاء شارع يربط بين المجسرين، مما سيوفر محور نقل جديد داخل العاصمة ، وسيسهم بشكل كبير في تخفيف الزخم المروري، وفتح محور نقل لأهالي عبر باب المعظم للوصول إلى ."وأشار إلى، أن "مراحل الإنجاز وصلت إلى نسب متقدمة، وأن العمل يتم بثلاثة شفتات، وسينجز المشروع ضمن المواعيد المحددة له".وأوضح، أن "هذا المشروع هو جزء من رؤية والإسكان، وأن هناك مشاريع مكملة أخرى له"، موضحا أنه "بعد الانتهاء من هذا المشروع، سيتم تنفيذ مشروع آخر في تقاطع اللقاء، الذي يرتبط بطريق سريع ، مما يسهم في تحقيق حركة مرورية انسيابية في العاصمة، من دون أي عقدة مرورية".