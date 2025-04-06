هل يشمل لاعبي كرة القدم؟.. انتقادات لقرار منع البرمودة في واسط

حيث أصدرت قرارًا يقضي بمنع ارتداء “البرمودا” في الأماكن العامة، مع التهديد بمحاسبة المخالفين.المواطن من أبناء المحافظة وصف للسومرية نيوز، ان "هذا القرار هو تعد على الحريات الشخصية وتدخلاً غير مبرر في شؤون الأفراد"، لافتا الى ان "مرتدي البرمودة لم يتجاوز العرف او الاخلاق او انه يخالف الإسلامية".فيما أشار المواطن الى ان "هذه القرارات الفردية تعيد بنا الذاكرة الى حقبة النظام الدكتاتوري الذي كان يصدر قرارات تعسفية تقيد الحريات الشخصية"، داعيا الى "إعادة النظر بهذا القرار الذي يستهدف شريحة كبيرة من الشباب في المحافظة".كما اكد الحاج لـ ، ان "هذا القرار سيستهدف لاعبي كرة القدم أيضا، مما سيمنع المواطنين من ممارسة هذه اللعبة"، متسائلا "ما الهدف من هذا القرار؟ وهل انتهت مشاكل واسط حتى نصل لاصدار هذا القرار؟".وأعلنت عدد من المحافظات في وقت سابق عن اصدار قرارات مشابهة مثل ، حيث قامت الشرطة المحلية بمنع ارتداء “البرمودا” بحجة مخالفتها للعادات والتقاليد المحلية وإحراج النساء في الأسواق.هذا الإجراء في قوبل باستياء واسع من قبل السكان، الذين اعتبروه تدخلاً في الحريات الشخصية، الا ان القرار لم يطبق بشكل كامل وتم تسويفه.