اضراب الكوادر التربوية بمختلف محافظات العراق

الكوادر التربوية بمختلف المحافظات تحشد للاضراب عن الدوام يومي الاحد والاثنين

تحشد الكوادر التربوية بمختلف المحافظات للاضراب عن الدوام يومي الاحد والاثنين وذلك بهدف الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها بتحسين الاوضاع المعيشية والمهنية