المرور تحسم الجدل: لا قرار جديد بشأن الدراجات النارية

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "مديرية المرور العامة تعمل بقانون المرور رقم 8 لسنة 2019 والذي بموجبه يتم تحديد آلية تسجيل الدراجات النارية، فضلا عن تسجيل المركبات بشكل عام، شرط ان يكون لكلاهما تسجيل أصولي في العامة وهيئه المنافذ الحدودية"، مؤكدا: "عدم وجود قرارات جديدة تتيح تسجيل الدراجات النارية غير المسجلة أصوليا".وتابع "في حال صدور قرار يتيح لأصحاب الدراجات الداخلة للبلاد بصورة غير أصولية ستشرع المديرية بتسجيلها وفق آلية منتظمة"، لافتا إلى أن "قرارا سابقا صدر في وقت سابق أتاح لأصحاب الدراجات غير الأصولية بتسجيلها ومنحوا مدة شهرين لإكمال آلية التسجيل".