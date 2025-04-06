العراق مليئة بالألغام رغم ما انفق من مبالغ طائلة!

يواجه مخاطر اكثر من 50 مليون لغم ومخلف حربي

لا تزال المخلفات الحربية تشكل تحدياً كبيراً للجهات الحكومية, رغم ما انفق من مبالغ طائلة لهذا الملف, خاصة أن تلك الالغام غير المنفجرة تهدد حياة المواطنين في مناطق مختلفة