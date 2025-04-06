براتب 370 الف دينار.. احد الكوادر التعليمية يروي لـ السومرية نيوز ابرز معاناة المعلم

وقال لـ ، ان "هناك إهانة للمعلم والمدرس بطرق عدة منها العوز المادي، حيث ان وضع منذ تسعينيات الماضي كان صعبا الا انه بعد 2003 استبشرنا خيرا"، مبينا ان "قيمة هبطت الى ان وصلت للتهديد والضرب من قبل الطالب ولا يوجد حل".وأضاف "اغلب المعلمين لا يستطيعون الزواج بسبب رواتبهم المتدنية، حيث يصل راتب المعلم لـ370 الف دينار"، مشيرا الى ان "قضيتنا لو لم تكن عادلة لما تبناها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني".وذكر ان "قضيتنا عادلة ونتعرض لتهديد رغم ان مطالبنا مشروعة، حيث تم اعتقال عدد من المطالبين بحقوقهم من الكوادر التربوية"، مطالبا بـ"تعديل سلم الرواتب وإقرار قانون الخدمة التربوية اسوة بقانون الخدمة الجامعية وتفعيل المعلمين والمدرسين وزيادة مخصصات النقل وتوفير قطع أراض".ودعا الى "زيارتهم والاهتمام بالمعلم وتحسين وضعه الاقتصادي".