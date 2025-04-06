إحباط محاولة ادخال مناظير ليلية غربي العراق

وقالت الهيئة في بيان، إنها "تمكنت من إحباط محاولة أدخال واردة عبر البريد العراقي في الشحن الجوي، حيث تم ضبط (4) طرود التي تحتوي على (200) قطعة من المناظير الليلية الحرارية ممنوعة من الأستيراد نوع (كروس فاير)".

وأضاف البيان "من جانب اخر في مركز القائم واثناء التفتيش في صالون الدخول للمسافرين تم ضبط مسافر بحوزته مبلغ وبطاقات دفع الكتروني مخالفة لتعليمات البنك المركزي العراقي".