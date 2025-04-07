اكثر من 30 شارعا وتقاطعا.. قائمة طويلة ومفصّلة بازدحامات بغداد الان

ورصدت ، في قائمة طويلة وتفصيلية، ازدحامات في اكثر من 30 شارعا رئيسا ومجسرا وتقاطعا في جانبي .وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسممجسر المصافي وجسر الطابقين لغاية ساحة الطابقينشارع المصافي مرور بطيءسريع حلة من مجسر لغاية مجسر اليرموك وجامع ام الطبولشارع الندى وجسر الجادريةشارع مطار وسريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالاتشارعشارع دمشق والمنصور وشارع النقاباتنفق الزيتون وشارع يافاشارع 14 تموز ونفق وازقةشارع 14 رمضان من مجسر اللقاء لغاية مجسر 14 رمضانسريع وجسر أبو غريب لغاية مجسر اللقاءسريع الشعلة من حي العدل لغاية مجسر السفاراتشارع البدالة وشارع 14 تموز ازدحام يلتقي عند بدالة الكاظميةكورنيش الاعظمية وساحة عنتر وشارع عمر بن ومعظم ازقة وشوارع الاعظميةشارع المشاتل ونفق النداءشارع وجسر البنوك لغاية نفق النداءطريق بغداد لغاية نفق النداءشارع صفي الدين الحلي والمستنصرية وجسر الصرافيةنفق وجسر ومجسر باب المعظم وجميع ازقة وشوارع باب المعظم ومدينة الطبشارع من القناة لغاية محمد القاسمشارع الكيلانيشارعساحة معارض الحبيبية وشارع بور سعيد ومجسر قرطبةنفق التحرير وجسر الجمهوريةشارع الصناعة وسعد بن ابي وقاص وشارع 52محمد القاسم من نزلة سريع الدورة لغاية معارض النهضةطريق معسكر وشارع كمب سارة وازقة خارج