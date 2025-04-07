على خطى المعلمين.. موظفو بلدية الكوت يضربون عن العمل وينتظرون تعديل الرواتب (فيديو و صور)

وقال مراسل ، ان "موظفي بلدية بدأوا الاضراب العام وتجمهروا في فلكة تموز مركز مدينة من اجل تحقيق مطالبهم".وأضاف ان "الموظفين طالبوا بتشريع ، وتعديل سلم الرواتب ومنحهم مخصصات عادلة، وقطع اراضٍ، وتثبيت عقود 315".وبدأ العديد من فئات الموظفين ودوائر الدولة، بحذو خطى الكوادر التربوية التي أعلنت عن اضراب عام عن الدوام يوم امس الاحد في توقيت حرج بالنسبة للسنة الدراسية مطالبين بمضاعفة مخصصات المهنة وتوزيع قطع الأراضي عليهم ورفع مبالغ أجور النقل والزوجية وتشريع ، الامر الذي دفع موظفي الدوائر والوزارات الأخرى الى احياء مطلب تعديل سلم الرواتب.