السيد الصدر يدعو السعودية لإعادة بناء قبور أئمة البقيع

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دعا زعيم ، اليوم الاثنين، لإعادة بناء قبور أئمة البقيع (عليهم السلام).





وقال في تغريدة له على منصة "إكس"، "اننا نهيب بالمملكة العربية مرة أخرى للاعتدال ببناء قبور أئمة البقيع (عليهم السلام) بما يرضي الله".