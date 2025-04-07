وسط أهازيج تطالب بالقصاص.. تشييع المهندس "بشير" بعد فراقه الحياة نتيجة التعذيب (صور)

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شيع ذوو ومحبو وأصدقاء وجمع من الجماهير، المهندس الذي فارق الحياة في أولى ساعات صباح اليوم الاثنين، نتيجة فشل وتعذيب شديد، في قضية غامضة لم تفك أسرارها حتى الان.





وانطلقت مراسم التشييع من جامع البرهان بعد انتهاء صلاة الجنازة الى مثواه الأخير، فيما تعالت أصوات المشيعين المطالبين بالقصاص من المتورطين بهذه الجريمة التي أودت بحياة المهندس. وأقيمت صلاة الجنازة على روح المرحوم في جامع الدين في غربي .وانطلقت مراسم التشييع من جامع البرهان بعد انتهاء صلاة الجنازة الى مثواه الأخير، فيما تعالت أصوات المشيعين المطالبين بالقصاص من المتورطين بهذه الجريمة التي أودت بحياة المهندس.

