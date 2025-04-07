السومرية تنشر الرابط الإلكتروني لتحديث بيانات الشهداء والمصابين

وقالت المؤسسة في بيان، إنها "تعلن عن إطلاق الرابط الالكتروني الخاص بتحديث بيانات الشهداء والمصابين من فئة (ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية)، داعية العوائل الكرام ممن يرومون الى تحديث بياناتهم الى الدخول عبر الرابط المشار اليه أدناه لغرض ملئ الاستمارة الخاصة بتحديث بيانات الشهداء والجرحى مع مراعاة التعليمات بصورة جيدة والالتزام بالدقة عند ملئ الاستمارة".وبين، أنه "سيكون الرابط متاحا لملئ الاستمارة لمدة 30 يوماً فقط ابتداءً من اليوم".