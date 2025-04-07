محافظة جديدة تعطل الدوام الأربعاء المقبل

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الأربعاء المقبل بذكرى استشهاد وسقوط النظام المقبور".يذكر ان قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل لذات السبب.