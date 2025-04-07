حقوق الإنسان النيابية تصدرا بيانا يخص "بشير خالد"

اصدرت النيابية، الاثنين، بيانا يخص وفاة المهندس " خالد" في .

​

وقالت اللجنة في بيان، إنها "تتابع عن كثب حيثيات مقتل المهندس خالد عن طريق نوابها، وذلك عقب تشكيل لجنة تحقيقية نيابية من قبل رئاسة للوقوف على ملابسات قتل وتعرضه للضرب المميت".

ودعت كافة الفعاليات السياسية الى "ترك البيانات التي تثير الرأي العام قبل الوصول الى نتائج التحقيق المشكلة من قبل نواب اللجان المعنية والتي لا تتوانى عن كشف ملابسات الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بها"، كما دعت الجميع إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار للردود الانفعالية وانتظار نتائج التحقيقات".

وتوفي، اليوم الاثنين، المهندس خالد صباح اليوم بعد أيام من فقدان الوعي والموت السريري، في الحادثة المعروفة على مستوى الرأي العام والتي لا تزال غامضة التفاصيل.