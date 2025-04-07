محافظة أخرى تعطل الدوام الأربعاء المقبل

أعلن ، الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس المحافظة احمد سليم في بيان، "يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء المصادف 2025/4/9 في عموم المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد وأخته العلوية الطاهرة بنت الهدى".

وكانت محافظات عدة قررت تعطيل الدوام يوم الاربعاء المقبل لذات السبب.