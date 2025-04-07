في ميسان.. ضبط 7 سوريين مخالفين لشروط الإقامة

أعلنت ، اليوم الاثنين، عن ضبط سبعة سوريين مخالفين لشروط قانون الإقامة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، انه "بتوجيه قائد شرطة المحافظة اللواء لفتة فاخر المحمداوي، نفذت مفارز من مفاصل قيادة الشرطة بالاشتراك مع قسم شرطة الاقامة واجباً امنياً للحد من المخالفين لشروط الاقامة ومما تتسبب هذه الظاهرة بانخفاض اجور العاملين وحدوث مصاعب اقتصادية في مواجهة متطلبات المعيشة وتفاقم البطالة لدى المواطنين بالاضافة الى المخاطر الصحية التي تنجم عن العاملين في مراكز التجميل وغيرها من المجمعات الصحية".

وأضاف البيان أنه "من خلال التدقيق الامني تم ضبط (7) أشخاص مخالفين لشروط الإقامة يحملون الجنسية السورية يعملون خارج الضوابط"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا".