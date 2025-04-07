مصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث بين كركوك والسليمانية

أفاد مصدر محلي، بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بحادث سير وقع بين مدينتي والسليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ ، "حادث مروري وقع في قضاء جيمن على الطريق الرابط بين السليمانية".

وأضاف المصدر أن "الحادث ادى الى وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".