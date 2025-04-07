اعتقال عصابة مختصة بالسرقة في سامراء

أعلنت مديرية شرطة بمحافظة ، عن اعتقال عصابة من ثلاثة أشخاص مختصة بالسرقة.

وقالت الشرطة في بيان، "تمكنت مفارز إجرام وبالتعاون مع سرايا السلام من الإطاحة بعصابة مختصة بالسرقات على بغداد".

وأضاف البيان "تم القبض على عدد من المتهمين الذين يقومون بعمليات سرقة المحلات على الطريق الرئيسي الرابط بين سامراء - بغداد"، مشيرا الى أن المعتقلين "هم من ارباب السوابق".