تحرك نيابي لاحتساب سنوات الخدمة لهذه الفئة

وقال عضو اللجنة : إن اللجنة تسعى لدعم شريحة المعلمين والمدرسين في المدارس الأهلية بما يتعلق بخدمتهم كونهم عنصراً مهماً في مساندة العملية التربوية في البلاد، بحسب الصحيفة الرسمية".وأضاف أن "اللجنة تدرس احتساب الخدمة في المدارس الأهلية للهيئات التربوية لأغراض التقاعد أسوة بأقرانهم في ، فضلاً عن أن اللجنة عازمة على تقديم دعم حقيقي للعاملين في هذه المدارس لكونها أسهمت في رفع العبء عن بما يتعلق بتوفير صفوف ملائمة للتلاميذ والطلبة."وتابع اللهيبي أن "المدارس الأهلية التي تحقق نتائج جيدة في الامتحانات النهائية خاصة المراحل المنتهية ينبغي دعمها بشتى الطرق لتعزيز طابع نجاح الإدارة لديهم، فضلاً عن متابعة المدارس التي لم تحقق النتائج المرجوة وعدم تجديد إجازتها وإغلاقها."