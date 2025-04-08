مشروع هو الأول من نوعه.. مدينة إصلاحية نموذجية في الديوانية

وقال مدير قسم إعلام الوزارة مراد ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "المشروع الذي يعدُّ الأول من نوعه في البلاد، سيضم سجوناً إصلاحية ومستشفيات ومصحات نفسية، ستخدمها بنى تحتية حديثة تضمن احترام كرامة النزيل وتحقق بيئة إنسانية وإصلاحية حقيقية".وتوقع بأن "تُسهم المدينة الإصلاحية الجديدة في تحسين ظروف الإيواء وإعادة تأهيل النزلاء بشكل أفضل، بما ينسجم مع التوجه نحو إصلاح حقيقي وشامل للمنظومة العدلية في البلاد".وذكر أن "المشروع يأتي في وقت تشهد فيه السجون اكتظاظاً كبيراً، وهو ما دعا وزارته لاعتماد خطة لمعالجة ذلك، شملت توسيع عدد منها كسجون والناصرية وبابل المركزية، مع افتتاح سجن بسعة 1000 نزيل".وكشف في السياق ذاته، عن تراجع نسب اكتظاظ السجون من 300 إلى 200 بالمئة خلال الأشهر الماضية، مؤكداً مضي وزارته إلى "تقليلها أكثر باعتماد مشاريع التوسعة والإضافة في المؤسسات الإصلاحية، وضمن برنامجها لتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان فيها".