اليك المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي غدا

وقررت محافظة ، الاحد الماضي، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء.وقال مصدر مطلع لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل في عموم محافظة ، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".وأضاف ان "ذلك جاء بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر وسقوط النظام البائد".كما أعلنت محافظة ، امس الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء.وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الأربعاء المقبل بذكرى استشهاد السيد محمد باقر وسقوط النظام المقبور".فيما أعلن مجلس ، امس الاثنين، عن تعطيل الدوام الرسمي غد الاربعاء.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس المحافظة احمد سليم في بيان، ورد لـ نيوز، ان "مجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء المصادف 2025/4/9 في عموم المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية الطاهرة بنت الهدى".