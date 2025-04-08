كردستان يقرر تعطيل الدوام غدا الأربعاء

وقالت حكومة الإقليم في بيان، إن "إقليم قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء بمناسبة سقوط النظام المقبور".وأضافت أن "العطلة يوم واحد في جميع الدوائر الرسمية في الإقليم، وسيتأنف الدوام يوم الخميس 10 نيسان".