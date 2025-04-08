الجنائية المركزية: الإعدام بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته مليون حبة مخدرة

وذكر اعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المدان ضبط بحوزته مليون حبة مخدرة من مادة الكبتاغون بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف ان "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".