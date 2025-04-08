صدامات واصابات في الناصرية.. تظاهرات الكوادر التربوية تتحول لساحة صراع (صور)

وقال مراسل ، ان "عدد من المتظاهري الكوادر التربوية في جددوا اليوم تظاهراتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة".واضاف ان "صدامات حصلت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، دفع الأخيرة الى اطلاق القنابل الدخانية ما أدى الى تسجيل إصابات بين صفوف المتظاهرين".