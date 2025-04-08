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صدامات واصابات في الناصرية.. تظاهرات الكوادر التربوية تتحول لساحة صراع (صور)
محليات
2025-04-08 | 04:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,286 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
تعرض المتظاهرين من الكوادر التربوية في
مدينة
الناصرية
، اليوم الثلاثاء، الى إصابات بعد صدامات جرت مع قوات مكافحة الشغب.
وقال مراسل
السومرية نيوز
، ان "عدد من المتظاهري الكوادر التربوية في
مدينة
الناصرية
جددوا اليوم تظاهراتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة".
واضاف ان "صدامات حصلت بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، دفع الأخيرة الى اطلاق القنابل الدخانية ما أدى الى تسجيل إصابات بين صفوف المتظاهرين".
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