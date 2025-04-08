كربلاء تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الأربعاء المقبل بذكرى استشهاد وسقوط النظام المقبور".وقررت عدة محافظات في وقت سابق تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل لذات الأسباب.