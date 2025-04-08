البرلمان يعلن المباشرة بالتحقيق في قضية المهندس بشير

وقال عضو مجلس النواب حسين عرب في مؤتمر صحفي حضرته، ، إن "اللجنة التحقيقية بدأت أعمالها منذ يوم أمس لكشف ملابسات قضية المهندس الذي فارق الحياة بعد الاعتداء عليه في التوقيف".وأضاف عرب، أن "اللجنة ستقوم بالزيارات الميدانية لجميع أماكن الاعتداء والاعتقال واستضافة جميع المعنيين بالقضية، وسيتم عرض جميع الزيارات الميدانية للرأي العام بشفافية ووضوح".ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الاثنين (7 نيسان 2025) بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن وفاة المهندس خالد، فيما أكد أن نتائج التحقيق بالحادث ستعلن أمام انظار الرأي العام.وأبدت مفوضية حقوق الإنسان، الاثنين (7 نيسان 2025) اسفها لوفاة المهندس بشير خالد، فيما أكدت على وجوب تطبيق القانون والتوصل إلى المتسببين بالوفاة وانزال اقصى العقوبات بحقهم.