تربية ذي قار تُصدر بياناً غاضباً بعد الاعتداء على الكوادر التعليمية

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نطالب الجهات المعنية محاسبة كل من حاول المساس بكرامة التربويين، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وخدمة الوطن."وتابعت، انه "نهيب بكافة كوادرنا التربوية الأعزاء عدم التصادم مع القوات الأمنية، وتفويت الفرصة على المندسين والحفاظ على الطابع السلمي للمطالبة بالحقوق".وشددت على: "اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم ودرءاً لأي تصعيد لا يصب في مصلحة العملية التربوية".