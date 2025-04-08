البرلمان يطالب بالتحقيق العاجل بعد الاعتداء على المعلمين في ذي قار



السومرية نيوز ـ محليات





طالب عضو محسن ، اليوم الثلاثاء، ووزارة الداخلية بمحاسبة المتورطين بالاعتداء على الكوادر التعليمية في .





وقال في تصريح للسومرية نيوز، انه "نستنكر الاعتداء الوحشي الذي طال المتظاهرين السلميين من الكوادر التعليمية من الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم في محافظة ذي قار"، مشيرا الى ان "الطريقة التي تم التعامل بها مع المتظاهرين غير قانونية وتتطلب اجراء تحقيق فوري وعاجل لما حصل".

وأضاف، ان "الحكومة مطالبة بالنظر في جميع المطالب المشروعة التي رفعت من شريحة المعلمين في عموم العراق".

وشدد على: "ضرورة التحقيق لمحاسبة من اعطى أوامر الاعتداء على الكوادر التعليمية في والمحافظات الأخرى".