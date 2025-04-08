تتضمن قروضاً واراضي.. مجلس الوزراء يصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "مجلس الوزراء استضاف اليوم، نقيب المعلمين، واصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي ، وهي:• المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة السيد رئيس بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي ، في والمحافظات، وبإشراك المعلمين في بغداد والمحافظات.• قيام بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.• قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.• تفعيل جميع فقرات المعلّم (8 لسنة 2018).• جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.• دراسة احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.• منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.