بشرى سارة بشأن التعيينات في العراق

وقال المجلس في بيان، "عقد ، اليوم، جلسته الطارئة العاشرة برئاسة ، وبحضور الأعضاء، وتضمنت الجلسة اصدار قرارات تعيين لأكثر من (٣٠٠) قيد المشمولين بقانوني (٥٩ ،٦٧) لسنة ٢٠١٧ بمختلف الاختصاصات والعناوين الوظيفية وعلى مختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات".واشار المجلس ان "المتبقي من الملف من مجمل متقدمي الدفعة الثانية والذين لا يزيد عددهم عن بضع عشرات سيتم حسم موضوعهم واصدار قرارات تعيينهم في أقرب وقت وحينه يكون المجلس قد أنجز ملف الدفعة الثانية من تعيينات حملة الشهادات والخريجين الأوائل بالكامل"، داعياً المشمولين بمتابعة حساباتهم مساء اليوم لمعرفة جهة توزيعهم.