محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غداً

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً إلى قرار ، يعلن تعطيل الدوام الرسمي في والدوائر التابعة لها يوم غد الأربعاء".وبين، ان ذلك "بذكرى استشهاد باستثناء الدوائر والخدمية والصحية".