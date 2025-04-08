منع استيراد وتداول 37 مادة زراعية في الأسواق المحلية.. هذه أبرزها

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تم منع استيراد وتداول 37 مادة زراعية في الأسواق المحلية تنفيذاً لتوجيهات عباس جبر المالكي"، مشيرة الى انه "تم توجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن فتح استيراد ٧ محاصيل زراعية الطماطم والبطاطا واللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر)".وأكدت الوزارة على "اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المتسرب منها إلى الأسواق المحلية وفقا للقوانين والتعليمات المعمول بها لدى الجهات المعنية، حيث منعت الوزارة استيراد 37 مادة زراعية وكالآتي:تقاوى البطاطا المستوردة بموجب إجازات استيراد صادرة عن طريق ، وبيض التفقيس، لية الغنم والشحوم المصنعة، الحيوانات الحقلية المستوردة (الجاموس) ذكور وإناث لأغراض التربية، الحيوانات الحقلية المستوردة الأغنام والعجول ذكور وإناث لأغراض التربية، الحيوانات المهددة بالانقراض، أسماك البيرانا المفترسة، اللحم المفروم بأنواعه كافة، أجزاء الذبيحة (الرأس والأطراف)".وتابعت ايضاً "البروتين الحيواني، الخيول، الحيوانات المفترسة، نبات الحنة وإجزاءه، نبات الجت بجميع أجزاءه، نبات جوز الهند وأجزاءه وأليافه وثماره الحاوية على القلف (القشرة الخارجية)، المواد النباتية المستخدمة في تغليف الإرساليات المستوردة سواء كانت زر أو غيرها كالقش والحلفاء، قصب السكر، الفطريات والبكتيريا الضارة بالنباتات، التربة الصالحة للزراعة والمحتوية على مواد عضوية، شتلات وثمار وبذور وبراعم وأوراق نبات الخشخاش والقات والداتورة، شتلات وبراعم وأوراق وبذور نبات عشبة النيل، التبوغ غير المعبئة (الفل)، نبات وردة الختمة (الخطمة) واجزاءه، فسائل النخيل بأنواعها وفسائل النخيل النسيجية وغير النسيجية وأي جزء من أجزاء النخلة،، الواشنطونيا وأجزاءه ومن ومنتجاته، نبات القطن بجميع أجزاءه بإستثناء التيله، الحمضيات بجميع أنواعها وأجزاءها سواء الشتلات أو البذور أو البراعم والأوراق بإستثناء الثمار، نبات المانجو (العنبة) والجوافة والقشدة باستثناء (الثمار)، نبات الزيتون بإستثناء (الثمار)، نبات الهايبسكس بأنواعه وأجزاءه كافة، نبات التفاح الإيراني كا الإيراني كافة بإستثناء (الثمار)، نبات العنب بأجزائه كافة بإستثناء (الثمار)، التمور، العسل، الدجاج الحي، البصل، بيض المائدة".