ضبط مصريين مخالفين يعملان بمجمع طبي في ميسان

أعلنت ، الثلاثاء، عن ضبط مصريين مخالفين يعملان بمجمع طبي في مركز مدينة .

وذكرت القيادة في بيان، أنه "بتوجيه قائد شرطة المحافظة اللواء (لفتة فاخر المحمداوي) نفذت مفارز الأجهزة الامنية في قيادة الشرطة بالاشتراك مع مديرية مخابرات وقسم شرطة الاقامة، واجباً امنياً للحد من المخالفين لشروط الاقامة ومما تتسبب هذه الظاهرة بانخفاض اجور العاملين وحدوث مصاعب اقتصادية في مواجهة متطلبات المعيشة وتفاقم البطالة لدى المواطنين".

وبينت القيادة أن مفارزها "ضبطت خلال الحملة مخالفين عدد (2) يحملون الجنسية المصرية يعملان في احد المجمعات الطبية في مركز مدينة العمارة".