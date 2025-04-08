حريق يطال فندقا وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باندلاع حريق داخل فندق فلسطين مرديان .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل فندق فلسطين مرديان".

وأضاف المصدر انه "حسب المعلومات الاولية ان الحادث اسفر عن اصابتين في صفوف العاملين"، مشيرا الى أن "الحادث حصل في ساحة في ورشة صيانة التبريد وتمت السيطرة عليه".