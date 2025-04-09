قرار "يحتاج لتفسير".. هل ستقوم المحافظات ببيع "امبيرات شمسية" بأسعار تنافس المولدات؟

وجاء في نص القرارات، وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع ، أقر تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات بأخذ الإجراءات الأصولية في نصب طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.وتضمنت القرارات أيضا، منح المحافظين صلاحية أخذ الإجراءات في نصب طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.يتضح من بند القرار، منح الصلاحيات للمحافظين لشراء "مولدات هجينة"، وهذه تعمل على الكاز وعلى الطاقة الشمسية بنفس الوقت، وهي تهدف الى التناوب بين الوقود وبين الطاقة الشمسية لتقليل كلفة استخدام الوقود.لكن هذه الوحدات بسعة 5 كيلو واط، تعني انها وحدات صغيرة تنصب للمنازل، لكن بنفس الوقت يبقى السؤال ان الجزء الاخر الذي تضمن "وفقا لتعرفة مناسبة اقل من كلفة اشتراك المولدات الخاصة"، وهذا يطرح تساؤل عما اذا كانت المحافظات ستقوم هي بشراء طاقات الوحدات الشمسية او منح شركات نصب وحدات طاقة هجينة في المنازل بطريقة "الايجار" وبيع الامبيرات الى المواطنين بأسعار اقل من أسعار المولدات الخاصة.