السفارة العراقية في أنقرة تستثني 3 فئات من الحجز المسبق على الجواز الإلكتروني

السفارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انها قررت إلغاء شرط الحجز المسبق لمراجعة قسم إصدار الجوازات الإلكترونيَّة، ويشمل هذا القرار حصريًا المواطنين العراقيين في من حاملي الإقامة العقارية، السياحية والطلابية، إذ بإمكانهم مراجعة الإلكترونيَّة دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق.وأضافت ان القرار سيطبق اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 14 نيسان 2025.