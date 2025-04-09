الأعرجي لشرطة السويد: العراق مستعد للتعاون لتحقيق أمن مستدام للمنطقة والعالم

وقال المستشار في بيان ورد لـ ، إن "الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، نائب قائد شرطة مملكة السويد، ستيفان هكتور، وبحضور السفير في يوركن لندستروم ورئيس بعثة الاستشارية في اندرس فيباري".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات".وأكد ، "استعداد العراق للتعاون في سبيل تحقيق أمن مستدام للعراق والمنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن "الزيارات المتبادلة تفضي الى نقل الخبرات وبناء القدرات بين البلدين".