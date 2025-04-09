اندلاع حريق كبير في بناية تجارية وسط كربلاء (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا ضخما اندلع داخل بناية تجارية في منطقة باب داخل وسط كربلاء".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحريق وتعمل على إخماده ومعرفة اسبابه"، لافتا الى ان "الحادث لم ينتج عنه خسائر بشرية لغاية الآن".وتابع المصدر، أن "فرق الدفاع المدني استعانت بآليات عالية من اجل اطفاء الحريق في الطوابق العليا من البناية".