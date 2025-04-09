التربية تحدد موعد اداء امتحانات طلبة معاهد الفنون الجميلة

وقال بالوزارة في بيان ورد لـ ، ان "موعد الامتحانات النهائية لطلبة / الصفوف غير المنتهية (الدراستين الصباحية والمسائية) للعام الدراسي 2024-2025/ الدور الاول في الثامن من شهر آيار المقبل ولغاية يوم الاحد الموافق 18/5/ 2025".وأضافت انه "تم تحديدها من قبل للامتحانات"، لافتة الى ان "الامتحانات الشفهية والعملية تبدأ قبل اسبوع من اداء الامتحانات النهائية".