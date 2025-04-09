تفاصيل ما سيحدث ليلة اليوم في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "موجة غبار تشكلت شرق ، وأتجهت نحو أجواء والانبار شرقا مع حركة كتلة هوائية معتدلة مصاحبة لرياح شمالية غربية".وأضافت ان عددا من المناطق ستتأثر الليلة بالموجة الغبارية وتلامس أطراف العاصمة الغربية وشمالها وكذلك البلاد وجميع مناطق نينوى".وأكدت ان "موجة الغبار ستتجه يوم غد الخميس مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة لباقي مدن البلاد".